Миллионы евро: футболист поможет бывшему клубу из-за финансовых проблем
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Бельгийский полузащитник китайского ФК "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллаини поможет ФК "Стандард" в борьбе с серьезными финансовыми проблемами, передает УНН со ссылкой на Het Nieuwsblad.
Представитель "Шаньдун Лунэн" готов помочь "Стандард" материально, дав в долг 3 млн евро. Клуб по-прежнему не получил лицензию на следующий сезон.
Примечательно, что именно в "Стандарте" бельгиец начинал профессиональную карьеру (2006-2008) и стал с ним чемпионом Бельгии и обладателем Суперкубка страны.
Стоит отметить, что Феллаини успел поиграть за английский "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед".