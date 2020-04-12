Мілевський оформив переможний гол в чемпіонаті Білорусі

На гол Комаровського, господарі відповіли результативними ударами Кікі, Мілевського і Савицького.

Причому взяття українця стало переможним — ексфорвард збірної України додав м’яч у сітку після подачі з кутового.

Склад “Динамо-Брест”: Ігнатович, Юзепчук, Хачеріді, Кікі, Печенін, Нойок, Кисляк (к), Биков (Лаптєв, 44), Савицький, Мілевський (Шевченко, 84 хв), Гордійчук (Кривець, 77).

Додамо, виграш дозволив “Динамо” значно піднятися в турнірній таблиці — 3 місце з 7 очками.