Милевский оформил победный гол в чемпионате Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В день 60-летия ФК "Динамо-Брест", коллектив у себя дома одержал волевую победу над "Ислочью" со счетом 3:1, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
На гол Комаровского, хозяева ответили результативными ударами Кики, Милевского и Савицкого.
Причем взятия украинца стало победным — экс-форвард сборной Украины добавил мяч в сетку после подачи с углового.
Состав “Динамо-Брест”: Игнатович, Юзепчук, Хачериди, Кики, Печенин, Нойок, Кисляк (к), Быков (Лаптев, 44), Савицкий, Милевский (Шевченко, 84 мин), Гордейчук (Кривец, 77).
Добавим, выигрыш позволил “Динамо” значительно подняться в турнирной таблице — 3 место с 7 очками.