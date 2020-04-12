Милевский оформил победный гол в чемпионате Беларуси

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 9253 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 25058 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 43144 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 46606 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 65817 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 70464 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 100717 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105225 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130474 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130169 просмотра

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Милевский оформил победный гол в чемпионате Беларуси

Милевский оформил победный гол в чемпионате Беларуси

Киев  •  УНН

 • 10971 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В день 60-летия ФК "Динамо-Брест", коллектив у себя дома одержал волевую победу над "Ислочью" со счетом 3:1, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

На гол Комаровского, хозяева ответили результативными ударами Кики, Милевского и Савицкого.

Причем взятия украинца стало победным — экс-форвард сборной Украины добавил мяч в сетку после подачи с углового.

Состав “Динамо-Брест”: Игнатович, Юзепчук, Хачериди, Кики, Печенин, Нойок, Кисляк (к), Быков (Лаптев, 44), Савицкий, Милевский (Шевченко, 84 мин), Гордейчук (Кривец, 77).

Добавим, выигрыш позволил “Динамо” значительно подняться в турнирной таблице — 3 место с 7 очками.

Украинские Национальные Новости

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