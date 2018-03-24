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Мікроавтобус на Полтавщині з'їхав з мосту у річку

Мікроавтобус на Полтавщині з'їхав з мосту у річку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні уночі Полтавській області з мосту з'їхав у річку мікроавтобус, внаслідок чого його водій отримав травми і був госпіталізований. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, передає УНН.

“Сьогодні близько першої години ночі до Зіньківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Шилівка автомобіль з’їхав з мосту та впав у річку Грунь”, — йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що за кермом Volkswagen Transporter перебував 30-річний житель Полтави. Його з тілесними ушкодженнями доставили до районної лікарні.

Для ліквідування наслідків ДТП було викликано наряд рятувальників. Працівники ДСНС за допомогою спеціальної техніки відбуксирували авто з річки.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (порушення правил керування транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНН, пасажирський потяг на Полтавщині протаранив мікроавтобус.

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