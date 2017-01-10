Мікроавтобус із хлібом перекинувся у Миколаєві

Як стало відомо, ДТП сталася 9 січня приблизно о 6:30 на пр. Центральному. Водій, прямуючи вздовж проспекту, не впорався із керуванням та допустив перевертання транспортного засобу "ГАЗ-3302", навантаженого хлібом, на бік.

Бійці пожежно-рятувального відділення 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини по охороні Заводського району міста та чергової зміни аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення за допомогою буксирувального троса перевернули автівку та поставили її на колеса.

Внаслідок події водій не постраждав. Під час первинного огляду транспортного засобу встановлено, що на автомобілі встановлено літню гуму.