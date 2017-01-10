Микроавтобус с хлебом перевернулся в Николаеве
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 10 января. УНН. В центре Николаева перевернулся микроавтобус, нагруженный хлебом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области.
Как стало известно, ДТП произошло 9 января примерно в 6:30 на пр. Центральном. Водитель, направляясь вдоль проспекта, не справился с управлением и допустил переворачивание транспортного средства "ГАЗ-3302", нагруженного хлебом, на бок.
Бойцы пожарно-спасательного отделения 3-й Государственной пожарно-спасательной части по охране Заводского района города и дежурной смены аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения с помощью буксировочного троса перевернули машину и поставили ее на колеса.
В результате происшествия водитель не пострадал. Во время первичного осмотра транспортного средства установлено, что на автомобиле установлена летняя резина.