Миколаївці долучилися до вшанування Дня пам'яті жертв голодоморів

Цього дня в Миколаєві сотні городян пройшли Скорботною ходою від площі перед Кафедральним собором на вул. Садовій по пр. Центральному, Херсонському шосе до Пам’ятного знаку жертвам голодоморів, де відбувся молебень. До меморіалу люди поклали вінки, квіти, горщики із зерном та хліб.

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Після загальнонаціональної хвилини мовчання присутні приєдналися до акції “Засвіти свічку пам’яті”.

Жалобні заходи в пам’ять про жертв геноциду відбулися по всій Миколаївщині.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам’яті жертв голодоморів, щорічний національний пам’ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

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