Николаевцы присоединились к почтению Дня памяти жертв голодоморов
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня Николаевская область присоединилась к почтению Дня памяти жертв голодоморов и 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине, передает корреспондент УНН.
В этот день в Николаеве сотни горожан прошли скорбным шествием от площади перед Кафедральным собором на ул. Садовой по пр. Центральному, Херсонскому шоссе до Памятного знака жертвам голодоморов, где состоялся молебен. К мемориалу люди возложили венки, цветы, горшки с зерном и хлеб.
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После общенациональной минуты молчания присутствующие присоединились к акции “Зажги свечу памяти”.
Траурные мероприятия в память о жертвах геноцида состоялись по всей Николаевской области.
Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящаяся на четвертую субботу ноября.
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