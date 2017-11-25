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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
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Николаевцы присоединились к почтению Дня памяти жертв голодоморов

Николаевцы присоединились к почтению Дня памяти жертв голодоморов

Киев  •  УНН

 • 7756 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня Николаевская область присоединилась к почтению Дня памяти жертв голодоморов и 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине, передает корреспондент УНН.

В этот день в Николаеве сотни горожан прошли скорбным шествием от площади перед Кафедральным собором на ул. Садовой по пр. Центральному, Херсонскому шоссе до Памятного знака жертвам голодоморов, где состоялся молебен. К мемориалу люди возложили венки, цветы, горшки с зерном и хлеб.

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После общенациональной минуты молчания присутствующие присоединились к акции “Зажги свечу памяти”.

Траурные мероприятия в память о жертвах геноцида состоялись по всей Николаевской области.

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв голодоморов, ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящаяся на четвертую субботу ноября.

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