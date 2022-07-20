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Миколаївщина: внаслідок ворожих обстрілів поранено ще понад 40 людей

Миколаївщина: внаслідок ворожих обстрілів поранено ще понад 40 людей

Київ • УНН

 • 116733 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. На Миколаївщині внаслідок атак російських окупантів за минулу добу поранено ще понад 40 людей. Про це повідомляє голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, пише УНН.

Цитата

«За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 43 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу», - написала Замазєєва у Telegram.

Деталі

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях знаходиться 329 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 86 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Доповнення

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що на Миколаївщині у ніч на середу, 20 липня, під ракетний удар потрапило селище Березнегувате, є руйнування, також обстріляли і села цієї та Баштанської громади, напередодні горіли поля.

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