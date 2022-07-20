Миколаївщина: внаслідок ворожих обстрілів поранено ще понад 40 людей

Цитата

«За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 43 людини. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу», - написала Замазєєва у Telegram.

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За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях знаходиться 329 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 86 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Доповнення

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що на Миколаївщині у ніч на середу, 20 липня, під ракетний удар потрапило селище Березнегувате, є руйнування, також обстріляли і села цієї та Баштанської громади, напередодні горіли поля.