Николаевская область: в результате вражеских обстрелов ранены еще более 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Николаевской области в результате атак российских оккупантов за минувшие сутки ранены еще более 40 человек. Об этом сообщает глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет УНН.
Цитата
"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 43 человека. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала Замазеева в Telegram.
Детали
По ее словам, всего по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 329 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 86 пострадавших получили помощь амбулаторно.
Дополнение
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что в Николаевской области в ночь на среду, 20 июля, под ракетный удар попал поселок Березнеговатое, есть разрушения, также обстреляли и села этой и Баштанской громад, накануне горели поля.