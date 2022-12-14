Миколаївщина: окупанти обстріляли з артилерії Очаківську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російські окупанти вчора вели обстріл зі ствольної артилерії по прибережній зоні Очаківської громади Миколаївщини. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
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«Миколаївський район: учора, 13 грудня, о 13:50 відбувся ворожий обстріл зі ствольної артилерії по прибережній зоні Очаківської громади. Постраждалих немає», - написав Кім у Telegram.
За його словами, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
12 грудня російська армія тричі завдала удару по акваторії та населеному пункту Очаківської громади, що на Миколаївщині. У результаті ворожих обстрілів одна людина отримала поранення, також відомо про пошкодження будинків.