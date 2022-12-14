Николаевская область: оккупанты обстреляли из артиллерии Очаковскую громаду
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российские оккупанты вчера вели обстрел из ствольной артиллерии по прибрежной зоне Очаковской громады в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.
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«Николаевский район: вчера, 13 декабря, в 13:50 произошел вражеский обстрел из ствольной артиллерии по прибрежной зоне Очаковской громады. Пострадавших нет», – написал Ким в Telegram.
По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
12 декабря российская армия трижды нанесла удар по акватории и населенному пункту Очаковской громады Николаевской области. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранение, также известно о повреждении домов.