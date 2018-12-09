Михайлюк провів найрезультативнішу гру в кар'єрі НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В рамках регулярного чемпіонату НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" гравця збірної України Святослава Михайлюка в гостях завдав поразки "Мемфіс Гріззліс", передає кореспондент УНН.
Екс-гравець "Канзасу" вийшов на паркет за 4 хвилини до кінця стартової чверті і до перерви зумів реалізувати прохід під кільце. На старті наступного відрізку гри він влучив дальній кидок. Наприкінці гри Михайлюк продемонстрував снайперські здібності та вразив кільце суперника двічі з-за триочкової дуги.
Загальний доробок українця за 23:01 хвилини склав 11 очок (1/2 двоочкові, 3/6 триочкові), 3 підбирання. Примітно, що раніше кращий бомбардирський доробок Михайлюка рівнявся 8 очкам.
Додамо, що "Лейкерс" святкували впевнений виграш 111:88.