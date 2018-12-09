Михайлюк провел результативную игру в карьере НБА

Экс-игрок "Канзаса" вышел на паркет за 4 минуты до конца стартовой четверти и до перерыва сумел реализовать проход под кольцо. На старте следующего отрезка игры он попал из дальнего броска. В конце игры Михайлюк продемонстрировал снайперские способности и поразил кольцо соперника дважды из трехочковой дуги.

Общий успех украинца за 23:01 минуты составил 11 очков (1/2 двухочковые, 3/6 трехочковые), 3 подбора. Примечательно, что ранее лучший бомбардирский задел Михайлюка равнялся 8 очкам.

Добавим, что "Лейкерс" праздновали уверен выигрыш 111:88.