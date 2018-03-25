Михайлюк допоміг "Канзасу" вийти в 1/4 фіналу плей-оф NCAA
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Баскетболіст черкаської школи баскетболу Святослав Михайлюк у складі БК "Канзас Джейхокс" продовжив переможну серію в плей-оф NCAA, обігравши в 1/8 фіналу "Клемсон", передає УНН.
У першій половині уродженець Черкас набрав сім очок, забивши у проході, триочковий та ефектний алей-уп. Завдяки цьому “Канзас” передував у рахунку після половини баталії 40:27. У наступній частині Михайлюк закинув ще кидок із середньої дистанції і закінчив гру з 9-ма балами (3/7 двоочкові, 1/4 триочкові), 4-ма асистами, перехопленням за 37 хвилин проведених на паркеті.
Після перерви різниця в рахунку навіть доходила до +20 на користь “Джейхокс”, але у підсумку “Канзас” переміг тільки з розривом у 4-ри очки — 80:76
Додамо, що у наступному раунді на “Канзас” очікує протистояння із 5-кратним чемпіоном NCAA “Дюком”.