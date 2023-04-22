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Михайло Поплавський відзначив 30-ту річницю ректорства в університеті культури

Михайло Поплавський відзначив 30-ту річницю ректорства в університеті культури

Київ • УНН

 • 942274 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. В університеті культури відбулась епохальна подія – 30-річчя ректорської діяльності Михайла Поплавського. Професорсько-викладацький склад, студенти та випускники університету культури влаштували ювіляру справжнє свято.

Зустрічали Михайла Поплавського аплодисментами, квітами та вигуками «Вітаємо!», «Браво!», «Многая літа!».

Приємний подарунок Михайлу Поплавському зробили студенти – презентували документальний фільм «Ректор. Університет майбутнього», в якому розповіли про досягнення університету та втілені новаторські стратегії розвитку ЗВО. Охарактеризували його як візіонера, топменеджера, наставника, трендсетера.


Михайло Поплавський подякував молоді, акцентувавши, що університет культури – це справа його життя: «Київський університет культури – це виш майбутнього, креативний інноваційний освітній простір із сучасними професійно-практичними лабораторіями. Ми знищили кордони між теорією та практикою і працюємо на перспективу розвитку української освіти.
Віртуальна реальність, доповнена реальність, змішана реальність – все це дозволяє нашим студентам сьогодні будувати і творити світ завтрашнього дня».

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

Успіх вишу базується, за словами ректора, на любові до студентів, потужному професорсько-викладацькому складі, інноваційних програмах навчання, комунікаційних стратегіях, успішному діджитал-маркетингу та агресивному інформаційно-комунікаційному медіаменеджменті.

Із нагоди 30-річного ювілею Михайло Михайлович представив нову книгу «Невідомий Поплавський». Укладачі видання розкрили психологічні аспекти феноменальної особистості. Автор літературного запису Сергій Товстенко і психолог Галина Кот зазначили: «Про таких людей говорять self-made man, «один на мільйон», «феномен», «унікум», «людина-парадокс»… У книзі «Невідомий Поплавський» йдеться про сутнісні психологічні основи непересічної особистості ректора університету культури Михайла Поплавського, дається глибокий психологічний аналіз «генетичних» і сформованих особистісних передумов його невгамовної енергії та оптимізму, успішності, результативності й популярності».

На урочистості, присвяченій ювілею, команда ректора презентувала оновлений персональний сайт Михайла Поплавського – poplavskiy.com. Його дизайн розробляли топові спеціалісти в Лондоні та Сан-Франциско, програмували у Швейцарії, а талановиті українські програмісти інтегрували цей проєкт. При створенні сайту використали елементи унікальної анімації, а головне – зробили його зручним для користувача будь-якого віку – можна гортати або свайпати.

Камертоном заходу стала прем'єра концертного кліпу на пісню «Роки летять», слова до якої написані штучним інтелектом.

«Роки невпинно так летять
А я люблю своє життя
А я люблю своє життя й минуле
Здіймаю очі в небеса
В житті – свобода і краса
І кожну мить щасливим з вами буду»

Відеоробота наскрізь просочена двіжовою енергетикою артиста та любов'ю до життя.

«Університет культури – місце щасливих людей. Світ змінюється. Життя продовжується. Роки летять», – сказав Михайло Поплавський.

Михайло Поплавський – доктор педагогічних наук, професор, народний артист України, генеральний продюсер-власник ТМ «Українська пісня року», виконавець і популяризатор українських пісень.

Повний кавалер ордена «За заслуги» (2000 – III ступеня, 2001 – II ступеня, 2007 – I ступеня), триразовий лауреат національної премії «Людина року», п'ять років поспіль (1997, 1998, 1999, 2000, 2001 рр.) визнаний «Ректором року».

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