Михайло Поплавський і штучний інтелект у фільмі "Ректор. Університет Майбутнього"

ukru
Ексклюзив
08:30 • 17736 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 31394 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 50155 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 287000 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 386265 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 314440 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 346926 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308907 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223748 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207141 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 47076 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 47797 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 31274 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 46257 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 29804 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 50189 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 405660 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 548062 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 580401 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 577065 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 9393 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 29804 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 210333 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 386285 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179664 перегляди
Актуальне
Михайло Поплавський і штучний інтелект у фільмі "Ректор. Університет Майбутнього"

Михайло Поплавський і штучний інтелект у фільмі "Ректор. Університет Майбутнього"

Київ • УНН

 • 517976 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Студенти Університету культури презентували кінострічку до 30-річчя ректорства Михайла Поплавського. Документальний проєкт створений із використанням 3D-графіки, VFX-ефектів про становлення Університету майбутнього – сучасного креативного артпростору, де втілюються мрії і реалізовуються сміливі творчі ідеї студентської молоді.

Відеоподарунок Михайло Поплавський розмістив на своєму YouTube-каналі.

В основу фільму покладене виконання штучним інтелектом завдання Михайла Поплавського – змоделювати Університет майбутнього. Також використані зйомки сучасних подій та архівне відео.



Штучний інтелект за допомогою пошуку та аналізу інформації спробував створити простір сучасної освіти для творчого вишу. Йому не вдалося це зробити через відсутність функцій емоційного інтелекту, формули щастя та мистецької атмосфери. Для цього знадобилися коментарі професіоналів.

«Університет культури – це місце щасливих людей. Ми створюємо комфортні, сприятливі умови для особистісного і професійного розвитку студентів, реалізації їхніх творчих здорових амбіцій», – розповідає ректор Університету культури Михайло Поплавський.

Він уже тридцять років очолює легендарний навчальний заклад, перетворивши маловідомий інститут культури на один із топових культурно-мистецьких закладів вищої освіти України.


Ректор зібрав команду, з якою працює non-stop уже десятки років, та створив в Університеті культури атмосферу позитиву і драйву, наповнивши виш філософією лідерства та ідеологією патріотизму й українськості.

«Моя формула щастя – емоційний інтелект із творчо-прикладним характером починає і виграє! Це незгасаючий запал, сила духу і дії в досягненні поставленої мети, яка стала українським шляхом довжиною в життя», – пояснив Михайло Поплавський.

«Мені здається, що Михайло Поплавський – це більше, ніж будь-який інтелект і, я сподіваюся, в майбутньому буде інтелект Поплавського як окрема платформа», – додає майстер курсу факультету кіно і телебачення Григорій Решетнік.

Михайло Поплавський зазначає, що в університеті студент – це головна і центральна фігура, заради якої усе й створюється.
Ректор власним прикладом показує молоді, що в житті немає нічого неможливого. «Щоб стати успішним, потрібно вкласти в улюблену справу душу і серце, викластися по-максимуму задля досягнення мети. Сьогодні ми маємо дивитися в майбутнє, створювати світ кращим. У всіх трендів є термін придатності, вони постійно змінюються, і ми повинні бути готові оновлювати свої знання, ламати стереотипи.

Щоб заявити про себе і стати оригінальним у цьому шаленому світі, необхідно побачити те, чого інші не бачать. Визначити власні унікальні особливості або вміння і капіталізувати їх в особистий бренд. Будьте сильними! Не бійтеся помилятись і не бійтеся бути смішними. Критика слабкого ламає, а сильного гартує. Помилки – це досвід. Чим більше ви помиляєтеся, тим сильнішими стаєте! Будьте першими! Світ любить перших!».

30 років тому Михайло Поплавський виборов для вишу майбутнє і прийняв нестандартні, креативні й шокуючі кроки для його розкрутки та розвитку. Спочатку епатажно заявив про себе в шоу-бізнесі, запустивши піар-проєкт «Співаючий ректор як технологія», яким викликав шок, стрес і його несприйняття. Але 25-им кадром увійшов у підсвідомість людей. Виш отримав високий рейтинг впізнаваності. Було зроблено багато кардинальних змін у менеджменті, маркетингу, концептуальному підході до освітнього процесу. Та головну місію – привернути увагу – виконав саме цей проєкт.

Тепер Михайло Поплавський ще й трендсетер соцмереж, де збирає мільйони переглядів. В Instagram – 8 мільйонів фоловерів. А чого варті його відео в ТikТok, де в нього 1,5 мільйона підписників. І це зовсім не дивно для ректора, який першим запустив освітній проєкт із вивчення феномену ТikТok.


За словами Поплавського, треба бути на одній хвилі зі студентами, влюбити їх в себе і закохати в обрану професію.
«Київський національний університет культури і мистецтв – це сенс мого життя, ідеологія та позитивний заряд на успіх кожного студента. Ми робимо такі стартапи, щоб мої вихованці досягли більше, ніж Михайло Поплавський. Для мене важливо залишити після себе хороший слід, закласти ті раціональні зерна, що проростуть золотим урожаєм. Учитель сильний своїми учнями!» – сказав Михайло Поплавський.

Зараз на потужних факультетах проходить навчання в інноваційних лабораторіях, оснащених новітніми мультимедійними технологіями. Студенти можуть долучитися до онлайн-лекцій і зіркових майстер-класів, тренінгів, воркшопів із будь-якої точки світу.

Навіть в умовах дистанційного навчання для абітурієнтів проходять дні відкритих дверей. Михайло Поплавський особисто спілкується з ними, знаходячи таланти у різних регіонах країни.

«Для талантів у нас завжди відкриті двері. Талановитим вхід без черги!» – каже ректор.

2023-ій рік оголошений – РОКОМ ІННОВАЦІЙ В УНІВЕРСИТЕТІ КУЛЬТУРИ. Тут активно оновлюються освітні програми, процес стає доступнішим завдяки діджиталізації: «Університет у смартфоні», створенню відеолекторію, автоматизації Університету культури через SRM-систему, запуску метавсесвіту та VR-освіти. Зокрема, створили лабораторію з доповненою реальністю та штучним інтелектом, відкрили високотехнологічний знімальний павільйон, лабораторії SPACE-STUDIO «ПоплавОК» і Motion Design. Цей новий креативний простір для втілення надсучасних сміливих і унікальних ідей.

Третій Президент України Віктор Ющенко у фільмі сказав про Михайла Поплавського: «Це дивовижна, дуже віддана своїй професії людина. Він зібрав кращих. Тих, хто творив еталон українського мистецтва за останні 30 років. Їх усіх можна побачити в «Університеті Поплавського»».

Формулу успішності ректора та вишу розкривають у стрічці провідні професіонали, знамениті артисти, телеведучі, політики, видатні особистості нашої країни, викладачі університету. Багато з них є випускниками Університету культури.

Павло Зібров вважає, що особливість Університету культури і мистецтв – це позитивні емоції.

«Поплавський, наче криголам, що впевнено йде вперед і не боїться експериментів. Я бачу, як трансформується університет. Розвиток Університету культури став справою його життя. Ми йдемо в ногу і навіть на два кроки попереду. До речі, я хочу наздогнати Михайла Михайловича. Ніяк у мене не виходить, але стараюсь. Він для мене взірець», – заявляє професор Університету культури Павло Зібров.

«Цей здоровий авантюризм, який у нього є, не згасає ніколи, і це тримає на плаву і його, і університет. Так тримати!» – сказав майстер курсу факультету театру, кіно та естради В’ячеслав Довженко.

За результатами аналізу штучний інтелект зробив висновок, що Університет культури це і є Університет майбутнього!

До речі, слова до пісні Михайла Поплавського «Роки летять» написані штучним інтелектом.
«Університет культури – місце щасливих людей! Життя продовжується! Світ змінюється! Роки летять...», – акцентував Михайло Поплавський.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.11
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93