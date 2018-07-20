Microsoft зафіксувала спроби кібератак щодо кандидатів на виборах в Конгрес США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Корпорація Microsoft зафіксувала і припинила спроби хакерських атак щодо кількох кандидатів на проміжних виборах до Конгресу США. Про це заявив у четвер віце-президент компанії з безпеки користувачів Том Берт, інформує УНН.
За його словами, фахівці корпорації встановили, що такі атаки велися щодо трьох кандидатів. Їхніх імен він не назвав. Як вказав Берт, зловмисники намагалися отримати доступ до даних на комп’ютерах жертв за допомогою створеної фальшивої інтернет-сторінки. Вона виглядала, як точна копія сайту Microsoft, проте містила шкідливий код для зараження системи.
Як зазначив віце-президент Microsoft, компанії вдалося вчасно заблокувати дану сторінку і припинити зусилля хакерів. Він не повідомив, звідки могли відбуватися зазначені атаки.
Цілями зловмисників були “люди, які в силу своїх постів можуть бути цікаві з точки зору шпигунства і (спроб) підриву виборчого процесу”, вказав Берт, слова якого наводить агентство Bloomberg. Він виступав на форумі з питань безпеки, що проходить в Аспені (штат Колорадо).
Як повідомляв УНН, глава розвідки США вважає, що РФ не хоче і не може вплинути на дії Ірану в Сирії.