Microsoft зафиксировала попытки кибератак относительно кандидатов на выборах в Конгресс США
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Корпорация Microsoft зафиксировала и пресекла попытки хакерских атак в отношении нескольких кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс США. Об этом заявил в четверг вице-президент компании по безопасности пользователей Том Берт, информирует УНН.
По его словам, специалисты корпорации установили, что такие атаки велись в отношении трех кандидатов. Их имен он не назвал. Как указал Берт, злоумышленники пытались получить доступ к данным на компьютерах жертв с помощью созданной фальшивой интернет-страницы. Она выглядела, как точная копия сайта Microsoft, однако содержала вредоносный код для заражения системы.
Как отметил вице-президент Microsoft, компании удалось вовремя заблокировать данную страницу и пресечь усилия хакеров. Он не сообщил, откуда могли происходить указанные атаки.
Целями злоумышленников были “люди, которые в силу своих постов могут быть интересны с точки зрения шпионажа и (попыток) подрыва избирательного процесса”, указал Берт, слова которого приводит агентство Bloomberg. Он выступал на форуме по вопросам безопасности, проходящем в Аспене (штат Колорадо).
Как сообщал УНН, глава разведки США считает, что РФ не хочет и не может повлиять на действия Ирана в Сирии.