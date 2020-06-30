Ми уникли найбільшої катастрофи, зупинивши скорочення лабораторних центрів - Голубовська

"Я просто розумію, як працює система. Її неможливо створити за 2 місяці. Вже за ці два місяці, послухайте, ви взагалі не уявляє ніхто, якої ми уникли катастрофи. Ми уникли з вами найбільшої катастрофи. У нас готувався законопроект, нашими горе-реформаторами, за яким в Україні залишалося 7 лабораторних центрів. Не в кожному регіоні, яких не вистачає зараз, а 7 на всю Україну", - сказала Ольга Голубовська.

Вона додала, що за місяць до того, як в лютому в Нові Санжари привезли людей з Китаю - там ліквідували лабораторний центр.

Нагадаємо, уряд направив 4,5 млрд грн на дофінансування лікарень, які відчули нестачу коштів після початку медреформи.