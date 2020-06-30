Мы избежали крупнейшей катастрофы, остановив сокращение лабораторных центров - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, за два месяца Украина избежала крупнейшей катастрофы, поскольку готовился законопроект, который оставил бы работать 7 лабораторных центров на всю Украину. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
“Я просто понимаю, как работает система. Ее невозможно создать за 2 месяца. Уже за эти два месяца, послушайте, вы вообще не представляет никто, какой мы избежали катастрофы. Мы избежали с вами крупнейшей катастрофы. У нас готовился законопроект, нашими горе-реформаторами, по которому в Украине оставалось 7 лабораторных центров. Не в каждом регионе, которых не хватает сейчас, а 7 на всю Украину”, - сказала Ольга Голубовская.
Она добавила, что за месяц до того, как в феврале в Новые Санжары привезли людей из Китая - там ликвидировали лабораторный центр.
Напомним, правительство направило 4,5 млрд грн на дофинансирование больниц, которые почувствовали нехватку средств после начала медреформы.