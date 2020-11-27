Ми програємо боротьбу за медиків - Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Через наднизькі зарплати українські лікарі змушені шукати роботу за кордоном. Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявила народний депутат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.
"Польща та інші країни ЄС розраховують на руки українок і українців, в усіх галузях. А пандемія в стократ посилила тиск тих країн, які можуть собі дозволити заплатити медичному персоналу 70 тис. грн зарплати. І якщо поставити на терези 15-20 тис., які в Україні отримує лікар з усіма доплатами, це не співмірно із тими доплатами і соцгарантіями, які вони можуть отримувати за кордоном. А отже, ми програємо боротьбу за українців і за молодих людей, і ми це маємо визнати", - сказала вона.
Раніше Верещук заявила, що їй соромно за пенсії українців.