“Ми підтримуємо Україну, але героїзація Шухевича та Бандери впливає на наші відносини” – посол Ізраїлю

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Дипломат зазначає, що в Ізраїлю особливий погляд на таких історичних особистостей. На його думку, “багато хто з них особисто євреїв не вбивали своїми руками, але вони підтримували ідеологію нацизму, співпрацювали з Гітлером і його режимом, брали непряму участь в остаточному вирішенні єврейського питання”.

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“Тому, коли Ізраїль критикує рішення української влади називати вулиці, проспекти іменами Бандери, Шухевича, Кубійовича, тощо – Ізраїль виходить із єврейського розуміння цих особистостей. Для нас важливо, що ці люди підтримували нацизм. Для нас важливо, що ці люди хотіли бачити Україну без євреїв. І з нашої точки зору, неправильно називати вулиці іменами таких діячів. Для нас усі вони військові злочинці. Ми розуміємо, що в України може бути інша точка зору, що роль цих людей в українській історії може сприйматися інакше. Але це не означає, що ми готові змінити нашу позицію. Ми вважаємо, що зобов'язані цю точку зору висловлювати. Ізраїль ніколи не погодиться з їхньою героїзацією, тому що вони підтримували нацизм”, – зазначає посол.

Відповідаючи на запитання – чи може ця розбіжність вплинути на відносини двох країн, Бродський зазначив, що цей факт неможливо прибрати з контексту відносин.

“Ми не можемо прибрати ці історичні факти з контексту наших відносин. Це теж частина контексту. До речі, свого часу, ми пропонували Україні створити історичну комісію, яка б професійно розбиралася з роллю цих людей. На той момент Київ відмовився. Сподіваюся, колись, після закінчення війни, ми зможемо повернутися до обговорення цього питання. Це одне з найболючіших питань в ізраїльсько-українських відносинах”, – резюмував він.

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