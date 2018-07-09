Мей зі жалем сприйняла відставку міністра з питань Brexit

Подякувавши у листі Девісу за виконану роботу на міністерській посаді, прем’єрка підкреслила: “Я не згодна з вашою характеристикою тієї політики, яку ми погодили на засіданні кабінету міністрів у п’ятницю. Парламент вирішить, підтримувати чи ні угоду, за якою уряд веде переговори, але ця угода, поза всякими сумнівами, буде означати повернення повноважень від Брюсселя до Сполученого Королівства. Безпосередня дія законодавства ЄС завершиться, коли ми покинемо ЄС”, — констатувала глава уряду.

У листі, в якому Девіс раніше сповістив Мей про відставку, він дав зрозуміти, що “неминучим наслідком пропонованої політики” уряду торі буде ілюзорність контролю з боку британського парламенту над підсумковим угодою з ЄС. “Як я сказав на засіданні кабінету міністрів, політика „єдиного зводу правил“ надає контроль над великими секторами нашої економіки Євросоюзу і ні в якому реальному сенсі, звичайно ж, не повертає контроль над нашим законодавством. Мене також не переконали, що наш підхід до ведення переговорів не призведе лише до подальших вимог поступок”, — зазначив екс-міністр.

За словами Девіса, посаду глави міністерства з питань Brexit передбачає, що її повинен займати політик, який з ентузіазмом вірить у правоту підходу прем’єр-міністра до переговорів зі Брюсселем, а не той, хто є “всього лише на-всього неохоче належать до роботи призовником”.

Лист Девіса і відповідь Мей стали офіційним підтвердженням того що відбулося догляду ключового міністра з посади.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей пообіцяла відправити у відставку главу МЗС Сполученого Королівства Бориса Джонсона, якщо він спробує послабити узгоджену її кабінетом колективну позицію щодо майбутніх переговорів з ЄС.