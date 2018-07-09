Мэй с сожалением восприняла отставку министра по вопросам Brexit

Поблагодарив в письме Дэвису за выполненную работу на министерской должности, премьер подчеркнула: “Я не согласна с вашей характеристикой той политики, которую мы согласовали на заседании кабинета министров в пятницу. Парламент решит, поддерживать или нет соглашение, по которому правительство ведет переговоры, но это соглашение, вне всяких сомнений, будет означать возвращение полномочий от Брюсселя в Соединенное Королевство. Непосредственное действие законодательства ЕС завершится, когда мы покинем ЕС”, — констатировала глава правительства.

В письме, в котором Дэвис ранее сообщил Мэй об отставке, он дал понять, что “неизбежным следствием предлагаемой политики” правительства тори будет иллюзорность контроля со стороны британского парламента над итоговым соглашением с ЕС. “Как я сказал на заседании кабинета министров, политика „единого свода правил“ предоставляет контроль над крупными секторами нашей экономики Евросоюзу и ни в коем реальном смысле, конечно же, не возвращает контроль над нашим законодательством. Меня также не убедили, что наш подход к ведению переговоров не приведет только к дальнейшим требованиям уступок”, — отметил экс-министр.

По словам Дэвиса, должность главы министерства по вопросам Brexit предусматривает, которую должен занимать политик, который с энтузиазмом верит в правоту подхода премьер-министра к переговорам с Брюсселем, а не тот, кто “всего лишь навсего неохотно относятся к работе призывником”.

Письмо Дэвиса и ответ Мэй стали официальным подтверждением состоявшегося ухода ключевого министра от должности.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала отправить в отставку главу МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, если он попытается ослабить согласованную ее кабинетом коллективную позицию относительно будущих переговоров с ЕС.