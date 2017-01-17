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Метеорологічний туман в Києві утворився від застою повітря - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. У столиці сьогодні спостерігається метеорологічна димка через інверсію температури, яка ускладнює вертикальну циркуляцію повітря і приводить до його застоїв біля земної поверхні. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.

За інформацією Укргідрометцентру, синоптична ситуація в Києві зумовлена малохмарною, безвітряною погодою з високою вологістю повітря та туманами, видимість в яких погіршується до 100-500 метрів. У нижньому шарі атмосфери відмічаються шари ізотермії та інверсії.

У ДСНС пояснили, що інверсія температури — це підвищення температури повітря з висотою. Приземні інверсії пов’язані переважно з охолодженням повітря в нічні та ранкові години. Інверсія температури ускладнює вертикальну циркуляцію повітря, що призводить до застоїв біля земної поверхні повітря, накопичення шкідливих домішок внаслідок викидів промисловості і транспорту аж до утворення смогу.

Ситуація може покращитись після прогрівання приземного шару повітря, проте у найближчі три доби синоптична ситуація істотно не зміниться.

За даними КМДА, наразі Головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві здійснюються контрольні заміри повітря для визначення наявності в повітрі концентрації шкідливих речовин. Про результати досліджень буде повідомлено згодом.

На території міста Києва та Київської області загорянь на сміттєзвалищах, торфовищах та інших пожеж, які можуть призвести до сильного задимлення на теперішній час не має, інформації та повідомлень про такі події до підрозділів ДСНС України не надходило.

Лікарі радять в такий період обмежити перебування на відкритому повітрі, уникати тривалого перебування на відкритому повітрі рано вранці. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок. За можливості, використовувати у побуті та на робочих місцях системи кондиціонування та очищення повітря.

Як повідомляв УНН, за даними Українського гідрометцентру сьогодні, 17 січня, погода в столиці України сьогодні буде сонячною.

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