Метеорологический туман в Киеве образовался от застоя воздуха - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В столице сегодня наблюдается метеорологическая дымка через инверсию температуры, что затрудняет вертикальную циркуляцию воздуха и приводит к его застою у земной поверхности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
По информации Укргидрометцентра, синоптическая ситуация в Киеве обусловлена малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами, видимость в которых ухудшается до 100-500 метров. В нижнем слое атмосферы отмечаются слои изотермии и инверсии.
В ГосЧС объяснили, что инверсия температуры - это повышение температуры воздуха с высотой. Приземные инверсии связаны преимущественно с охлаждением воздуха в ночные и утренние часы. Инверсия температуры затрудняет вертикальную циркуляцию воздуха, что приводит к застою у земной поверхности воздух, накопления вредных примесей в результате выбросов промышленности и транспорта до образования смога.
Ситуация может улучшиться после прогрева приземного слоя воздуха, однако в ближайшие трое суток синоптическая ситуация существенно не изменится.
По данным КГГА, сейчас Главным управлением Госпродпотребслужбы в Киеве осуществляются контрольные замеры воздуха для определения наличия в воздухе концентрации вредных веществ. О результатах исследований будет сообщено позже.
На территории города Киева и Киевской области возгораний на свалках, торфяниках и других пожаров, которые могут привести к сильного задымления в настоящее время нет, информации и сообщений о таких событиях в подразделения ГосЧС Украины не поступало.
Врачи советуют в такой период ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать длительного пребывания на открытом воздухе ранним утром. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок. По возможности, использовать в быту и на рабочих местах системы кондиционирования и очистки воздуха.
Как сообщал УНН, по данным Украинского гидрометцентра сегодня, 17 января, погода в столице Украины сегодня будет солнечной .