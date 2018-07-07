Метальниця принесла Україні перше "золото" юніорського ЧЄ з легкої атлетики

Вже у першій спробі вона відправила снаряд на недосяжні для суперниць 73,25 метрів. Саме цей результат і забезпечив їй перемогу.

Крім Українки метнути молот за 70-метрову позначку більше нікому не вдалося. Найближче до цього була фінка Сара Кіллінен, яка виграла срібну медаль з особистим рекордом 69,52 м. “Бронза” у гречанки Ставроули Космідоу (65,98 м).

Примітно, що у кваліфікації Іваненко встановила рекорд юнацьких чемпіонатів Європи і юнацький рекорд України (74,36 м).

Відзначимо, що високі шанси на медаль Україна мала з бігу на 100 метрів серед юнаків. Але Андрій Васильєв потягнув м’яз задньої поверхні стегна, що завадило йому показати успішний час. З 10,83 с Васильєв сьомий.