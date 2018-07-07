Метательница принесла Украине первое "золото" юниорского ЧЕ по легкой атлетике

Уже в первой попытке она отправила снаряд на недосягаемые для соперниц 73,25 метров. Именно этот результат и обеспечил ей победу.

Кроме украинки метнуть молот за 70-метровую отметку больше никому не удалось. Ближе всего к этому была финка Сара Киллинен, которая выиграла серебряную медаль с личным рекордом 69,52 м. “Бронза” в гречанки Ставроулы Космидоу (65,98 м).

Примечательно, что в квалификации Иваненко установила рекорд юношеских чемпионатов Европы и юношеский рекорд Украины (74,36 м).

Отметим, что высокие шансы на медаль Украины имела в беге на 100 метров среди юношей. Но Андрей Васильев потянул мышцу задней поверхности бедра, что помешало ему показать успешный время. С 10,83 с Васильев седьмой.