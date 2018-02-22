Жителі Львівщини перекривали міжнародну трасу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 лютого. УНН. Жителі села Зимна Вода перекривали міжнародну трасу “Львів – Шегині”. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.
За словами поліцейських, протестувальники ходили пішохідним переходом і не пропускали транспорт.
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“Впродовж нетривалого часу, приблизно п'ятнадцять хвилин, три десятки людей ходили по переході. Основна вимога людей – не закривати лікарню у Зимній Воді. Охорону громадського порядку забезпечували патрульній поліцейські”, – розповіли у патрульній поліції Львова.
Нагадаємо, на Львівщині, поблизу міста Самбір, місцеві медики перекрили дорогу “Львів – Самбір”.