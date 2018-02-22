Жители Львовской области перекрывали международную трассу

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 61014 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73749 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76626 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106657 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100221 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104480 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111470 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117069 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122763 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134269 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Жители Львовской области перекрывали международную трассу

Жители Львовской области перекрывали международную трассу

Киев  •  УНН

 • 23376 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 февраля. УНН. Жители села Холодная Вода перекрывали международную трассу “Львов – Шегини”. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.

По словам полицейских, протестующие ходили по пешеходному переходу и не пропускали транспорт.

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“На протяжении непродолжительного времени, примерно пятнадцать минут, три десятка человек ходили по переходу. Основное требование людей – не закрывать больницу в Зимней Воде. Охрану общественного порядка обеспечивали патрульные полицейские”, – рассказали в патрульной полиции Львова.

Напомним, во Львовской области возле города Самбор местные медики перекрыли дорогу “Львов – Самбор”.

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