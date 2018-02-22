Жители Львовской области перекрывали международную трассу
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 февраля. УНН. Жители села Холодная Вода перекрывали международную трассу “Львов – Шегини”. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.
По словам полицейских, протестующие ходили по пешеходному переходу и не пропускали транспорт.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Николаеве рабочие завода перекрыли мост на трассе международного значения
“На протяжении непродолжительного времени, примерно пятнадцать минут, три десятка человек ходили по переходу. Основное требование людей – не закрывать больницу в Зимней Воде. Охрану общественного порядка обеспечивали патрульные полицейские”, – рассказали в патрульной полиции Львова.
Напомним, во Львовской области возле города Самбор местные медики перекрыли дорогу “Львов – Самбор”.