МЕРТ: організації, які управляють авторськими правами, повинні перереєструватися

ukru
22 березня, 16:18 • 195331 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 170043 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 168609 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 156141 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 175995 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 175535 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 160222 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 297762 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159664 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 254627 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
36 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 139032 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 136437 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 137515 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 121843 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 110985 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 216316 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 297762 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 254627 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 234333 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 197249 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 104077 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 102575 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 106116 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 100919 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 108364 перегляди
Актуальне
МЕРТ: організації, які управляють авторськими правами, повинні перереєструватися

МЕРТ: організації, які управляють авторськими правами, повинні перереєструватися

Київ • УНН

 • 14250 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Організації колективного управління (ОКУ) авторськими та суміжними правами, які мають намір надалі здійснювати управління правами інтелектуальної власності авторів та правовласників, повинні перереєструватися до 22 квітня за новою процедурою. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЕРТ.

З 22 квітня 2019 року будуть припинені повноваження ОКУ, що до цього моменту діяли на території України. Виняток становлять ОКУ, що мають свідоцтва уповноважених у таких сферах колективного управління, як відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях аудіо- та відеозаписів, публічне виконання аудіо- та відеозаписів, трансляція аудіо- та відеозаписів в ефір та через кабель. Повноваження ОКУ в цих сферах діятимуть до вересня.

Усі ОКУ, які бажають продовжувати здійснювати колективне управління, а також потенційні нові ОКУ мають бути зареєстровані Мінекономрозвитку за новою процедурою.

Як відомо, організації колективного управління (ОКУ) – це установи, яким автори творів або інші правовласники можуть передавати свої повноваження на управління авторськими або суміжними правами. ОКУ можуть від імені правовласників укладати договори з користувачами, погоджувати розмір винагороди (роялті), збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду. Саме вони забезпечують захист прав інтелектуальної власності музикантів, письменників, художників та інших правовласників.

Необхідність реєстрації ОКУ за новою процедурою визначена положеннями Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав". Реалізація закону дозволить встановити в Україні ефективну та прозору систему колективного управління майновими правами у сфері авторського права та суміжних прав.

Наразі Мінекономрозвитку зареєструвало дві ОКУ за новою процедурою: Громадська спілка “Українська ліга авторських та суміжних прав” та Спілка об’єднань громадян “Асоціація з управління аудіовізуальними правами “АРМА-Україна”. Реєстр ОКУ з детальною інформацією про них міститься на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку за посиланням: https://bit.ly/2Gxdgd0.

Зареєстровані ОКУ, що бажають збирати роялті у сферах обов’язкового і розширеного колективне управління, можуть здійснювати таку діяльність лише після акредитації за результатами проведення відкритого конкурсу

Прийом заяв для участі в конкурсі на акредитацію ОКУ для збору роялті у сферах розширеного або обов’язкового управління розпочнеться вже у березні 2019 року. Щоб початок акредитації ОКУ за новою процедурою вважався успішним, Мінекономрозвитку бажано зареєструвати принаймні декілька таких організацій.

Також очікується, що до 22 жовтня 2019 року буде ліквідоване Українське агентство з авторських і суміжних прав, яке раніше виконувало функції державної організації колективного управління. Це дозволить розвантажити державу від невластивих їй функцій збору роялті, а також дерегулювати сферу колективного управління авторськими і суміжними правами.

Нагадаємо, організації колективного управління в Україні у 2016 році зібрали лише 2,7 млн євро роялті, що у 310 разів менше, ніж у Великій Британії і майже у 652 рази менше, аніж у США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаКультура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,898.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,004.79