МЕРТ: організації, які управляють авторськими правами, повинні перереєструватися

З 22 квітня 2019 року будуть припинені повноваження ОКУ, що до цього моменту діяли на території України. Виняток становлять ОКУ, що мають свідоцтва уповноважених у таких сферах колективного управління, як відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях аудіо- та відеозаписів, публічне виконання аудіо- та відеозаписів, трансляція аудіо- та відеозаписів в ефір та через кабель. Повноваження ОКУ в цих сферах діятимуть до вересня.

Усі ОКУ, які бажають продовжувати здійснювати колективне управління, а також потенційні нові ОКУ мають бути зареєстровані Мінекономрозвитку за новою процедурою.

Як відомо, організації колективного управління (ОКУ) – це установи, яким автори творів або інші правовласники можуть передавати свої повноваження на управління авторськими або суміжними правами. ОКУ можуть від імені правовласників укладати договори з користувачами, погоджувати розмір винагороди (роялті), збирати, розподіляти і виплачувати зібрану винагороду. Саме вони забезпечують захист прав інтелектуальної власності музикантів, письменників, художників та інших правовласників.

Необхідність реєстрації ОКУ за новою процедурою визначена положеннями Закону України "Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав". Реалізація закону дозволить встановити в Україні ефективну та прозору систему колективного управління майновими правами у сфері авторського права та суміжних прав.

Наразі Мінекономрозвитку зареєструвало дві ОКУ за новою процедурою: Громадська спілка “Українська ліга авторських та суміжних прав” та Спілка об’єднань громадян “Асоціація з управління аудіовізуальними правами “АРМА-Україна”. Реєстр ОКУ з детальною інформацією про них міститься на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку за посиланням: https://bit.ly/2Gxdgd0.

Зареєстровані ОКУ, що бажають збирати роялті у сферах обов’язкового і розширеного колективне управління, можуть здійснювати таку діяльність лише після акредитації за результатами проведення відкритого конкурсу

Прийом заяв для участі в конкурсі на акредитацію ОКУ для збору роялті у сферах розширеного або обов’язкового управління розпочнеться вже у березні 2019 року. Щоб початок акредитації ОКУ за новою процедурою вважався успішним, Мінекономрозвитку бажано зареєструвати принаймні декілька таких організацій.

Також очікується, що до 22 жовтня 2019 року буде ліквідоване Українське агентство з авторських і суміжних прав, яке раніше виконувало функції державної організації колективного управління. Це дозволить розвантажити державу від невластивих їй функцій збору роялті, а також дерегулювати сферу колективного управління авторськими і суміжними правами.

Нагадаємо, організації колективного управління в Україні у 2016 році зібрали лише 2,7 млн євро роялті, що у 310 разів менше, ніж у Великій Британії і майже у 652 рази менше, аніж у США.