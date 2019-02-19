МЭРТ: организации, которые управляют авторскими правами, должны перерегистрироваться

С 22 апреля 2019 года будут прекращены полномочия ОКУ, которые до этого момента действовали на территории Украины. Исключение составляют ОКУ, имеющие свидетельства уполномоченных в таких сферах коллективного управления, как воспроизведение в домашних условиях и в личных целях аудио- и видеозаписей, публичное исполнение аудио- и видеозаписей, трансляция аудио- и видеозаписей в эфир и по кабелю. Полномочия ОКУ в этих сферах будут действовать до сентября.

Все ОКУ, которые готовы продолжать осуществлять коллективное управление, а также потенциальные новые ОКУ должны быть зарегистрированы Минэкономразвития по новой процедуре.

Как известно, организации коллективного управления (ОКУ) - это учреждения, которым авторы произведений или иные правообладатели могут передавать свои полномочия на управление авторскими или смежными правами. ОКУ могут от имени правообладателей заключать договоры с пользователями, согласовывать размер вознаграждения (роялти), собирать, распределять и выплачивать собранное вознаграждение. Именно они обеспечивают защиту прав интеллектуальной собственности музыкантов, писателей, художников и других правообладателей.

Необходимость регистрации ОКУ по новой процедуре определена положениями Закона Украины "О эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав". Реализация закона позволит установить в Украине эффективную и прозрачную систему коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав.

Сейчас Минэкономразвития зарегистрировало две ОКУ по новой процедуре: Общественный союз "Украинская лига авторских и смежных прав" и Союз объединений граждан "Ассоциация по управлению аудиовизуальными правами "АРМА-Украина".

Зарегистрированные ОКУ, желающих собирать роялти в сферах обязательного и расширенного коллективного управления, могут осуществлять такую деятельность только после аккредитации по результатам проведения открытого конкурса

Прием заявлений для участия в конкурсе на аккредитацию ОКУ для сбора роялти в сферах расширенного или обязательного управления начнется уже в марте 2019 года. Чтобы начало аккредитации ОКУ по новой процедуре считалось успешным, Минэкономразвития желательно зарегистрировать по крайней мере несколько таких организаций.

Также ожидается, что к 22 октября 2019 будет ликвидировано Украинское агентство по авторским и смежным правам, которое ранее выполняло функции государственной организации коллективного управления. Это позволит разгрузить государство от несвойственных ей функций сбора роялти, а также дерегулировать сферу коллективного управления авторскими и смежными правами.

Напомним, организации коллективного управления в Украине в 2016 году собрали только 2,7 млн евро роялти, в 310 раз меньше, чем в Великобритании и почти в 652 раза меньше, чем в США.