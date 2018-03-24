Меркель про "справу Скрипаля": необхідна додаткова реакція від ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Держави-члени ЄС будуть обговорювати додаткові заходи проти Росії через отруєння у Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Про це повідомила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, інформує УНН з посиланням на AFP.
Меркель повідомила, що британський прем’єр Тереза Мей поділилася на саміті ЄС “надійними висновками”, які практично не залишають сумнівів у відповідальності Москви за перше з часів Другої світової війни використання нервово-паралітичної речовини у Європі.
Вона також додала, що: “Ми вважаємо, що результати вже є дуже обґрунтованими, і це ніхто не поставив під сумнів. Ми погодилися — принаймні, Німеччина та Франція — що додаткові реакції є необхідними на додачу до відкликання посла”.
Як повідомляв УНН, Мей, Макрон і Меркель домовилися про відповідь Росії через “справу Скрипаля”.