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Меркель про "справу Скрипаля": необхідна додаткова реакція від ЄС

Меркель про "справу Скрипаля": необхідна додаткова реакція від ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Держави-члени ЄС будуть обговорювати додаткові заходи проти Росії через отруєння у Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки. Про це повідомила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, інформує УНН з посиланням на AFP.

Меркель повідомила, що британський прем’єр Тереза Мей поділилася на саміті ЄС “надійними висновками”, які практично не залишають сумнівів у відповідальності Москви за перше з часів Другої світової війни використання нервово-паралітичної речовини у Європі.

Вона також додала, що: “Ми вважаємо, що результати вже є дуже обґрунтованими, і це ніхто не поставив під сумнів. Ми погодилися — принаймні, Німеччина та Франція — що додаткові реакції є необхідними на додачу до відкликання посла”.

Як повідомляв УНН, Мей, Макрон і Меркель домовилися про відповідь Росії через “справу Скрипаля”.

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