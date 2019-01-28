Меркель попередила про іранську загрозу Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Політика Ірану є загрозою для Ізраїлю. Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, передає УНН з посиланням на DW.
"Ізраїль повинен захищати своє існування", - підкреслила очільниця уряду ФРН в інтерв'ю ізраїльського мовника.
За словами Меркель, Берлін виступає у тому числі за те, щоб "іранські сили безпеки не підходили так близько до Голанських висот". Канцлер Німеччини раніше обговорила це питання з російським президентом Володимиром Путіним.
21 січня представники армії Ізраїлю повідомили, що завдали ударів по позиціях іранського спецпідрозділу "Кудс" у Сирії, відповідального за закордонні операції. Ізраїльські військові застерегли сирійські збройні сили від "спроб завдати шкоди ізраїльським військам або території". За допомогою авіаударів Ізраїль протидіє закріпленню Тегерана на території Сирії, зазначив пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
Нагадаємо, прем'єр Ізраїлю заявив про готовність нарощувати удари по цілях Ірану в Сирії.