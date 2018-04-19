Меркель очікує на компроміс з Макроном щодо реформи ЄС до середини року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Берлін і Париж зможуть досягти компромісу щодо реформування Євросоюзу до середини 2018 року. Про це вона заявила під час візиту до Берліна президента Франції Еммануеля Макрона, передає УНН з посиланням на DW.
Як зазначається, центральною темою переговорів А.Меркель і Е.Макрона став запропонований президентом Франції план реформ.
А.Меркель заявила, що попри розбіжності в позиціях, сторони зможуть досягти компромісу в питанні спільних пропозицій щодо реформування ЄС до середини року. Очікується, що Меркель та Макрон презентують свій план реформ ЄС у червні.
“Нам потрібна відкрита дискусія та, у підсумку, здатність досягти компромісу”, — наголосила вона, додавши, що Європа може реалізувати свої інтереси лише спільними зусиллями, аби разом відповідати на глобальні виклики сучасності.
Повідомляється, що А.Меркель погоджується з Е.Макроном щодо важливості посилення стійкості Єврозони, утім щодо банківської сфери у Парижа та Берліна зберігаються розбіжності.
“Жоден валютний союз не може існувати без певної конвергенції... Найважливіше — це не реагувати на той чи інший інструмент на цьому етапі, натомість — переконатися у спільних цілях та спільній політичній меті”, — зазначив Макрон.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідери Німеччини та Франції планують до березня 2018 року схвалити спільні положення щодо реформи Єврозони.