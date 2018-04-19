Меркель очікує на компроміс з Макроном щодо реформи ЄС до середини року

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що Берлін і Париж зможуть досягти компромісу щодо реформування Євросоюзу до середини 2018 року. Про це вона заявила під час візиту до Берліна президента Франції Еммануеля Макрона, передає УНН з посиланням на DW.