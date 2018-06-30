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Меркель досягла з 14 країнами ЄС домовленостей щодо біженців

Меркель досягла з 14 країнами ЄС домовленостей щодо біженців

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала згоду 14 країн ЄС про пришвидшення процедури повернення мігрантів. Про це йдеться у зверненні канцлера та лідера ХДС до лідерів партій і фракцій СДПН та ХСС, повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.

Як зазначається, у документі йдеться про такі країни, як Бельгія, Данія, Естонія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція.

Зазначається, що документ складається з восьми сторінок. Згідно з ним, Меркель хоче розміщувати шукачів притулку, які вже зареєстровані в інших країнах ЄС, в спеціальних "якірних центрах". Вказано, що канцлер поінформувала коаліційних партнерів про результати переговорів під час окремих телефонних розмов.

Суперечка через політику щодо біженців спалахнула у Німеччині наприкінці весни. Ідеться про протистояння всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Голова МВС та лідер ХСС Горст Зеехофер не хоче пускати до Німеччини тих іноземців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання.

Нагадаємо, Італія заблокувала підсумковий документ саміту ЄС щодо біженців.

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