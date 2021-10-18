Мерія Одеси заявляє про готовність міста до опалювального сезону

За словами чиновниці у жовтні підписаний договір з “Нафтогаз Трейдинг”, тепер тепловики чекають погодних умов.

“Ми чекаємо тепер тільки кліматичних умов, тобто ситуації, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря не перевищуватиме 8 градусів, і розпорядження мера про початок опалювального сезону”, — сказала Мостовських.

Як раніше заявляв міський голова Геннадій Труханов, опалювальний сезон мерія Одеси планує почати з 1-го листопада.