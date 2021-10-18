Мерія Одеси заявляє про готовність міста до опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Одеса повністю готова до проведення опалювального сезону 2021-2022. Про це 18 жовтня на засіданні оперативного протиепідемічного штабу мерії заявила директор Департаменту міського господарства Наталія Мостовських, передає УНН.
За словами чиновниці у жовтні підписаний договір з “Нафтогаз Трейдинг”, тепер тепловики чекають погодних умов.
“Ми чекаємо тепер тільки кліматичних умов, тобто ситуації, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря не перевищуватиме 8 градусів, і розпорядження мера про початок опалювального сезону”, — сказала Мостовських.
Як раніше заявляв міський голова Геннадій Труханов, опалювальний сезон мерія Одеси планує почати з 1-го листопада.