Мерія Одеси заявляє про готовність міста до опалювального сезону

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Одеса повністю готова до проведення опалювального сезону 2021-2022. Про це 18 жовтня на засіданні оперативного протиепідемічного штабу мерії заявила директор Департаменту міського господарства Наталія Мостовських, передає УНН.

За словами чиновниці у жовтні підписаний договір з “Нафтогаз Трейдинг”, тепер тепловики чекають погодних умов.

“Ми чекаємо тепер тільки кліматичних умов, тобто ситуації, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря не перевищуватиме 8 градусів, і розпорядження мера про початок опалювального сезону”, — сказала Мостовських.

Як раніше заявляв міський голова Геннадій Труханов, опалювальний сезон мерія Одеси планує почати з 1-го листопада.

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