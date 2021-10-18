Мэрия Одессы заявляет о готовности города к отопительному сезону
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Одесса полностью готова к проведению отопительного сезона 2021-2022. Об этом 18 октября на заседании оперативного противоэпидемического штаба мэрии заявила директор Департамента городского хозяйства Наталья Мостовских, передает УНН.
По словам чиновницы в октябре подписан договор с “Нафтогаз Трейдинг”, теперь тепловики ждут погодных условий.
“Мы ждём теперь только климатических условий, то есть ситуации, когда в течение трёх дней среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов, и распоряжения мэра о начале отопительного сезона”, — сказала Мостовских.
Как ранее заявлял городской голова Геннадий Труханова, отопительный сезон мэрия Одессы планирует начать с 1-го ноября.