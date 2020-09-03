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Мерія Києва відмовляється брати на баланс нові садки і школи у забудовників - експерт

Київ • УНН

 • 19214 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Столична мерія відмовляється брати на баланс нові дитячі садки і школи, побудовані забудовником. Про це в коментарі УНН розповіла засновниця Українського клубу нерухомості Ольга Соловей.

Мерія Києва відмовляється брати на баланс нові садки і школи у забудовників - експерт

"Для забудовників побудувати садок і школу взагалі не проблема. І не проблема просто віддати їх місту. Але біда в тому, що Київ не хоче брати школи і садки, які ми, від імені забудовників, готові передавати місту. Тому що для міста це головний біль - потрібно виділяти бюджет на капремонт, на зарплати вчителям", - пояснила вона.

За підсумком в Києві не вистачає шкільних і дошкільних установ, констатувала Соловей.

"Виходить, що місто саме не будує і у забудовника готові споруди не бере.

Якби забудовникам школи і садки зараховували в пайову участь, а у нас, нагадаю, з 2021 року пайової долі немає, або якщо б можна було просто передати готові будівлі на баланс місту - забудовники це б робили. Для них це не проблема", - розповіла експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерти назвали головну причину нестачі шкіл та садочків у Києві

Нагадаємо, за словами кандидата в мери Києва Ірини Верещук, дітям столиці сьогодні не вистачає 57 шкіл і близько 70 садочків.

При цьому, за останні 5-6 років в столиці побудували або реконструювали лише 8 шкіл. Хоча сам мер Віталій Кличко неодноразово заявляв, що задовольнити потребу міста можна лише за умови введення в експлуатацію 10 нових шкіл щорічно.

Відзначимо, що серед причин браку освітньої інфраструктури для дітей в Києві експерти називають корупцію в органах місцевого самоврядування і хаотичну забудову міста.

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