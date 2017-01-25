Меріл Стріп встановила новий рекорд за кількістю номінацій на "Оскар"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Цього року актриса Меріл Стріп номінована в 20-й раз на здобуття премії "Оскар" в категорії "Краща актриса", передає УНН з посиланням на Huffington Post.
Відома голлівудська акторка Меріл Стріп в 2017-му році перевершила себе: зірку екранів знову номінували на “Оскар”, це вже 20-а номінація на рахунку актриси. Відомо, що окрім неї в Голлівуді такими успіхами не може похвалитися ніхто.
Акторка претендує на отримання премії за роль у фільмі "Флоренс Фостер Дженкінс", в якому зіграла жінку із заможної нью-йоркської сім'ї.
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На даний момент у Меріл Стріп три “Оскари” (за 1980, 1983 і 2012 роки). Цілих 29 років і 18 номінацій відокремлювали акторку від 3-го "Оскара", який вона отримала в 2012 році за роль Маргарет Тетчер в кінострічці "Залізна леді".
Крім неї, на отримання премії претендують також Ізабель Юппер за роль у фільмі "Вона", Рут Негг за "Лавінг", Наталі Портман за "Джекі" і Емма Стоун за "Ла-Ла Ленд".