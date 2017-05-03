Мережа WOG цього року відкриє шість нових АЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Мережа АЗК WOG на сьогодні робить акцент не на інтенсивності, а на якості свого розвитку. Саме тому, переважно, запланована реконструкція та оновлення вже існуючих заправочних комплексів. Разом з тим, цього року у компанії все ж планують розширитися на шість абсолютно нових АЗК у містах-мільйонниках. Про це повідомив генеральний директор мережі АЗС WOG Сергій Корецький, передає УНН.
“Ми плануємо близько шести АЗК. По регіонах — це перш за все столиця і міста-мільйонники”, — сказав він.
Також, за словами С.Корецького, до 2020 року компанія планує відкрити ще 30 нових WOG Cafe поза межами АЗК.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, WOG планує забезпечити харчування на пасажирських автобусних перевезеннях.