Сеть WOG в этом году откроет шесть новых АЗК
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Сеть АЗК WOG сегодня делает акцент не на интенсивности, а на качестве своего развития. Именно поэтому, в основном, запланирована реконструкция и обновление уже существующих заправочных комплексов. Вместе с тем, в этом году в компании все же планируют расшириться на шесть абсолютно новых АЗК в городах-миллионниках. Об этом сообщил генеральный директор сети АЗС WOG Сергей Корецкий, передает УНН.
"Мы планируем около шести АЗК. По регионам - это прежде всего столица и города-миллионники", - сказал он.
Также, по словам С.Корецкого, к 2020 году компания планирует открыть еще 30 новых WOG Cafe вне АЗК.
Напомним, как сообщал УНН, WOG планирует обеспечить питание на пассажирских автобусных перевозках.