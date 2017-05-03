Сеть WOG в этом году откроет шесть новых АЗК

КИЕВ. 3 мая. УНН. Сеть АЗК WOG сегодня делает акцент не на интенсивности, а на качестве своего развития. Именно поэтому, в основном, запланирована реконструкция и обновление уже существующих заправочных комплексов. Вместе с тем, в этом году в компании все же планируют расшириться на шесть абсолютно новых АЗК в городах-миллионниках. Об этом сообщил генеральный директор сети АЗС WOG Сергей Корецкий, передает УНН.