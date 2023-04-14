Мера Полтави Мамая звільнили з посади - САП
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Мера Полтави Олександра Мамая, якого засудили за розтрату до 5 років умовно з іспитовим терміном у рік, звільнено із займаної посади на виконання вироку суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію САП.
Деталі
Повідомляється, що 4 квітня 2023 року набрав законної сили вирок ВАКС від 2 березня, яким Полтавського міського голову Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
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«12 квітня 2023 року виконавчим комітетом Полтавської міської ради О. Мамая звільнено із займаної посади та видано трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства», - йдеться в повідомленні.
У САП нагадали, що відповідно до угоди про визнання винуватості особа перерахувала 2 млн грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».
Додамо
У межах досудового розслідування встановлено, що міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу 2 осіб, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення, повідомили у САП.
Для виплати вказаним особам зарплати, службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що у підсумку призвело до задання місцевому бюджету понад півмільйона гривень збитків.