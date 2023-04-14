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Мера Полтави Мамая звільнили з посади - САП

Мера Полтави Мамая звільнили з посади - САП

Київ • УНН

 • 1206514 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Мера Полтави Олександра Мамая, якого засудили за розтрату до 5 років умовно з іспитовим терміном у рік, звільнено із займаної посади на виконання вироку суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію САП.

Деталі

Повідомляється, що 4 квітня 2023 року набрав законної сили вирок ВАКС від 2 березня, яким Полтавського міського голову Мамая визнано винуватим в організації розтрати майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також в організації внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Цитата

«12 квітня 2023 року виконавчим комітетом Полтавської міської ради О. Мамая звільнено із займаної посади та видано трудову книжку із відповідним записом, згідно з вимогами законодавства», - йдеться в повідомленні.

У САП нагадали, що відповідно до угоди про визнання винуватості особа перерахувала 2 млн грн у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».

Додамо

У межах досудового розслідування встановлено, що міський голова, перебуваючи у змові з директором та бухгалтером комунальної організації "Інститут розвитку міста", влаштував на роботу 2 осіб, які фактично не виконували роботу на підприємстві, а здійснювали ведення домашнього господарства у помешканні міського голови та його близького оточення, повідомили у САП.

Для виплати вказаним особам зарплати, службові особи комунальної організації вносили до табелів обліку використання робочого часу недостовірні відомості, що у підсумку призвело до задання місцевому бюджету понад півмільйона гривень збитків.

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