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Мэра Полтавы Мамая уволили с должности - САП

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Мэр Полтавы Александр Мамай, которого приговорили за растрату к 5 годам условно с испытательным сроком в год, уволен с занимаемой должности во исполнение приговора суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию САП.

Детали

Сообщается, что 4 апреля 2023 года вступил в законную силу приговор ВАКС от 2 марта, которым Полтавский городской голова Мамай признан виновным в организации растраты имущества путем злоупотребления своим служебным положением, а также в организации внесения в официальные документы заведомо ложных сведений.

Цитата

«12 апреля 2023 года исполнительным комитетом Полтавского городского совета А. Мамай уволен с занимаемой должности и выдана трудовая книжка с соответствующей записью, согласно требованиям законодательства», - говорится в сообщении.

В САП напомнили, что в соответствии с соглашением о признании виновности лицо перечислило 2 млн грн в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации - «Армия дронов».

Добавим

В рамках досудебного расследования установлено, что городской голова, находясь в сговоре с директором и бухгалтером коммунальной организации "Институт развития города", устроил на работу 2 человек, которые фактически не выполняли работу на предприятии, а осуществляли ведение домашнего хозяйства в доме городского головы и его близкого окружения, сообщили в САП.

Для выплаты указанным лицам зарплаты, должностные лица коммунальной организации вносили в табели учета использования рабочего времени недостоверные сведения, что в итоге привело к заданию местному бюджету более полумиллиона гривен убытков.

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