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Мер Москви повідомив, що близько 2% населення міста хворі на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Реальна кількість тих, хто заразився коронавірусом у Москві становить близько 2% населення міста. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Мер Москви повідомив, що близько 2% населення міста хворі на COVID-19

"Москва подвоїла число тестувань на коронавірус. Такі результати показали скринінгові дослідження різних груп населення. Тобто мова йде про понад 250 тис. чоловік (за останніми офіційними даними, у столиці підтверджено 57,3 тис. випадків зараження)", - пише видання.

Мер зазначив, що 2% - це мінімальне значення серед світових міст, які вражені пандемією. За його словами, у столиці змогли стримати поширення інфекції за допомогою дисципліни і підтримки заходів самоізоляції з боку москвичів.

При цьому Собянін додав, що загроза наростає, і звернувся до жителів міста з проханням ставитись до заходів самоізоляції максимально відповідально.

За його словами, у столиці вдалося майже в два рази збільшити виявлення інфекції. Москва вийшла в світові лідери за цим показником.

Нагадаємо, за останню добу в Росії зареєстровано 9623 нових випадків захворювання на COVID-19, всього - 124 054 хворих.

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