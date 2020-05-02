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Мэр Москвы сообщил, что около 2% населения города больные на COVID-19

Киев • УНН

 • 21256 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Реальное количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 2% населения города. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Мэр Москвы сообщил, что около 2% населения города больные на COVID-19

"Москва удвоила число тестов на коронавирус. Такие результаты показали скрининговые исследования различных групп населения. То есть речь идет о более 250 тыс. человек (по последним официальным данным, в столице подтверждено 57,3 тыс. случаев заражения)", - пишет издание.

Мэр отметил, что 2% - это минимальное значение среди мировых городов, которые поражены пандемией. По его словам, в столице смогли сдержать распространение инфекции с помощью дисциплины и поддержки мероприятий самоизоляции со стороны москвичей.

При этом Собянин добавил, что угроза нарастает, и обратился к жителям города с просьбой относиться к мерам самоизоляции максимально ответственно.

По его словам, в столице удалось почти в два раза увеличить выявление инфекции. Москва вышла в мировые лидеры по этому показателю.

Напомним, за последние сутки в России зарегистрировано 9623 новых случаев заболевания на COVID-19, всего - 124 054 больных.

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