Мер Маріуполя: росія бачить у своїх воїнах м'ясо, і наші люди для них теж ніщо

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62627 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 71001 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 82442 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87774 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 98256 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151343 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71128 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151458 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109885 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69477 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7м/с
52%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21181 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22788 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24022 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 13093 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13983 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62625 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 151341 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175133 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151455 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262729 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96515 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99114 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43691 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47079 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61672 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Мер Маріуполя: росія бачить у своїх воїнах м'ясо, і наші люди для них теж ніщо

Київ • УНН

 • 1221093 перегляди

У місті триває мобілізація до "армії" "днр", а волонтерів кидають в ув’язнення за написи українською

Мер Маріуполя: росія бачить у своїх воїнах м'ясо, і наші люди для них теж ніщо

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Місто Марії, захоплене ворогом, але придушити та зломити його окупантам не вдається. Про спротив окупантам та про те, чому саме маріупольців піддають фільтрації, в інтерв’ю УНН розповів мер міста Вадим Бойченко.

- Що відомо наразі про третю хвилю прихованої мобілізації в Маріуполі?

Відомо те, що вчора вони розіслали СМС-повідомлення всім сім’ям, які сьогодні перебувають в місті Маріуполь, це було запрошення до роботи і співпраці в напрямку правоохоронної системи, але ми розуміємо навіщо і для чого це робиться. На жаль, термін, який вони (окупанти – ред.) давали, пів року не мобілізовувати місцеве населення, вже минув, тому у вересні ми розуміємо, що буде відбуватись мобілізація. Чоловіки, які сьогодні є в Маріуполі, в небезпеці, треба розуміти – багато звичайних людей, і волонтери, і звичайні люди, які не погоджувались співпрацювати з цією владою, сьогодні знаходяться в полоні. Можливо, це моя особиста думка, що тих людей, яких вони тоді в Безіменному (село в Донецькій обл. – ред.) через ці фільтраційні центри зібрали, їх там майже було 2000 чоловіків, вони також їх будуть мобілізовувати до цього так званого «війська» - ДНРівського, або ЛНРівського. Сьогодні ми бачимо, що рух у бік України збільшується, але є ці передумови, працюють ці фільтраційні центри, це дуже важко робити, але ми розуміємо, що іншого вибору немає – треба виїжджати з цієї тимчасово окупованої частини нашої держави.

- Що можна порадити людям, які опинились в цій ситуації?

Треба телефонувати, якщо треба допомога, до нашого контактного центру – 15-55, звертатись до відповідних телеграм каналів, ми обов’язково допоможемо, сформуємо все щоб вони їхали в бік України, щоб мали змогу отримати наше піклування і підтримку.

- Скільки було зафіксовано за останній тиждень або місяць випадків спротиву в Маріуполі? Чи якийсь зв’язок у наших хлопців, що знаходяться у Маріуполі, з нашим військовим керівництвом?

Так, є цей зв’язок. Не буду казати з ким, але він є. Ми працюємо, хлопці працюють і там, і з цього боку, є повна координація, є розуміння того, що там відбувається. Стосовно того, що може відбутися – також хлопці готують ці передумови. Вони налякані тим, що бачать перед собою – то там спалахнуло, тут спалахнуло, і це має назву «супротив». Окупанти це розуміють, тому і досі не прибрали ці фільтрації. Маріуполь – єдине місто, яке має фільтрацію, інші ж міста не мають – ти сів і їдеш, а тут є фільтрація. Чому? Вони в кожному маріупольцю бачать націоналіста, бачать «азовця», тому вони налякані, що вони можуть когось випустити з Маріуполя і потім за це їм щось там буде. Тому так жорстко вони підходять. Їх багато, більше десятка випадків супротиву вже було в Маріуполі, це можу на 100% сказати. На жаль, вони їх шукають і є вже ті хлопці та дівчата, які, на жаль, також вже потрапили в полон.

- Які цінні музейні експонати та культурні пам’ятки знаходилися в Маріуполі? Чи є дані, що вже звідти вдалося вивезти окупантам? Якщо так, чи відомо куди вивозять?

Все що має хоч якусь цінність, вони все вкрали. Наш краєзнавчий музей вони повністю пограбували, вони вивезли всі речі в бік Донецька, а там вже куди воно далі поїхало у нас розуміння немає, але поїхало воно виключно в бік так званої ДНР.
Вони руйнують все, що має ознаку символів нашої державності, ми звели пам’ятник, який сьогодні давав нам можливість визначити тих хлопців, які в 2014му році захищали наше місто, це наші герої, які загинули. Ми сформували Тризуб, там були дубові листки, які символізували стійкість наших захисників, як символ супротиву, на кожному листочку були вигравірувані прізвища та імена наших героїв, які захищали місто в лавах «Азову», Нацгвардії, на інших, там були і ДСНСники, які рятували життя людей. На жаль, окупанти прийшли і пневмозубилом це руйнують, бо вони хочуть знищити все, що має символ державності в Маріуполі. Це в центрі міста, це відбувається зараз і це наш символ, нашого супротиву, нашого болю, нашого жалю, який, на жаль, відбувся в 2014-му році в Маріуполі.

- Чи ведеться якась робота з комунікації з міжнародними організаціями, аби завізувати те, як нищать культурні пам’ятки в Маріуполі зараз?

Ми надсилали багато листів, але ми розуміємо, що Маріуполь сьогодні це зафронтове місто. 120 км від підконтрольної частини, тому вони (організації – ред.) не дуже сьогодні хочуть їхати навіть в Запоріжжя, щоб поспілкуватися на цю тему, а щоб їхати далі, про це взагалі мови немає. Ми розуміємо це. Ми чекаємо найближчим часом, що наші хлопці зроблять все, щоб деблокувати, звільнити Маріуполь і потім ми все будемо відновлювати, все що зруйнувала рф.

рф сьогодні запам’яталася руйнуваннями, вбивствами, мародерством, брехнею та знущанням над людьми.

- Скільки людей перебувають в ув’язненні у Маріуполі? В яких умовах вони утримуються, чи слідкують за цим такі організації як «Червоний хрест» до прикладу?

Наших військовополонених, на жаль, дуже багато в тих тюрмах, які вони створили навколо Маріуполя. Хочу зазначити, що більше 10 тисяч сьогодні знаходяться в тюрмах і також багато серед них військових і вони хочуть на наше свято День незалежності зробити свій шабаш.

Треба розуміти, що так, людей дуже багато. На прикладі Оленівської колонії – там, де мають утримувати 900 осіб, вони тримають 3000 осіб. Які це умови? Це не умови! Вони по черзі сплять: хтось сидячи спить, а хтось по двоє спить – тут немає нічого людського у цих покидьків, які як знущалися так і знущаються, на жаль, над нашими людьми, які сьогодні потрапили туди. Там є і військові, і цивільні. Волонтери, які їхали у бік Маріуполя, наприклад, везли тушковане м’ясо, де було написано «Разом до перемоги» українською – за це вони заарештували хлопця, який віз це тушковане м’ясо. Він прочитав, що там українською написані такі слова і все, це вже до в’язниці треба їхати. На жаль, люди для них ніщо: як з боку росії, вони бачать у цих воїнах м’ясо; так і в наших людях вони не бачать нічого людського. У них немає нічого людського.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаПублікації
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,705.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,227.12
Ethereum
$1,622.75