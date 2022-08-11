Мер Маріуполя: росія бачить у своїх воїнах м'ясо, і наші люди для них теж ніщо

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Місто Марії, захоплене ворогом, але придушити та зломити його окупантам не вдається. Про спротив окупантам та про те, чому саме маріупольців піддають фільтрації, в інтерв’ю УНН розповів мер міста Вадим Бойченко.

- Що відомо наразі про третю хвилю прихованої мобілізації в Маріуполі?

Відомо те, що вчора вони розіслали СМС-повідомлення всім сім’ям, які сьогодні перебувають в місті Маріуполь, це було запрошення до роботи і співпраці в напрямку правоохоронної системи, але ми розуміємо навіщо і для чого це робиться. На жаль, термін, який вони (окупанти – ред.) давали, пів року не мобілізовувати місцеве населення, вже минув, тому у вересні ми розуміємо, що буде відбуватись мобілізація. Чоловіки, які сьогодні є в Маріуполі, в небезпеці, треба розуміти – багато звичайних людей, і волонтери, і звичайні люди, які не погоджувались співпрацювати з цією владою, сьогодні знаходяться в полоні. Можливо, це моя особиста думка, що тих людей, яких вони тоді в Безіменному (село в Донецькій обл. – ред.) через ці фільтраційні центри зібрали, їх там майже було 2000 чоловіків, вони також їх будуть мобілізовувати до цього так званого «війська» - ДНРівського, або ЛНРівського. Сьогодні ми бачимо, що рух у бік України збільшується, але є ці передумови, працюють ці фільтраційні центри, це дуже важко робити, але ми розуміємо, що іншого вибору немає – треба виїжджати з цієї тимчасово окупованої частини нашої держави.

- Що можна порадити людям, які опинились в цій ситуації?

Треба телефонувати, якщо треба допомога, до нашого контактного центру – 15-55, звертатись до відповідних телеграм каналів, ми обов’язково допоможемо, сформуємо все щоб вони їхали в бік України, щоб мали змогу отримати наше піклування і підтримку.

- Скільки було зафіксовано за останній тиждень або місяць випадків спротиву в Маріуполі? Чи якийсь зв’язок у наших хлопців, що знаходяться у Маріуполі, з нашим військовим керівництвом?

Так, є цей зв’язок. Не буду казати з ким, але він є. Ми працюємо, хлопці працюють і там, і з цього боку, є повна координація, є розуміння того, що там відбувається. Стосовно того, що може відбутися – також хлопці готують ці передумови. Вони налякані тим, що бачать перед собою – то там спалахнуло, тут спалахнуло, і це має назву «супротив». Окупанти це розуміють, тому і досі не прибрали ці фільтрації. Маріуполь – єдине місто, яке має фільтрацію, інші ж міста не мають – ти сів і їдеш, а тут є фільтрація. Чому? Вони в кожному маріупольцю бачать націоналіста, бачать «азовця», тому вони налякані, що вони можуть когось випустити з Маріуполя і потім за це їм щось там буде. Тому так жорстко вони підходять. Їх багато, більше десятка випадків супротиву вже було в Маріуполі, це можу на 100% сказати. На жаль, вони їх шукають і є вже ті хлопці та дівчата, які, на жаль, також вже потрапили в полон.

- Які цінні музейні експонати та культурні пам’ятки знаходилися в Маріуполі? Чи є дані, що вже звідти вдалося вивезти окупантам? Якщо так, чи відомо куди вивозять?

Все що має хоч якусь цінність, вони все вкрали. Наш краєзнавчий музей вони повністю пограбували, вони вивезли всі речі в бік Донецька, а там вже куди воно далі поїхало у нас розуміння немає, але поїхало воно виключно в бік так званої ДНР.

Вони руйнують все, що має ознаку символів нашої державності, ми звели пам’ятник, який сьогодні давав нам можливість визначити тих хлопців, які в 2014му році захищали наше місто, це наші герої, які загинули. Ми сформували Тризуб, там були дубові листки, які символізували стійкість наших захисників, як символ супротиву, на кожному листочку були вигравірувані прізвища та імена наших героїв, які захищали місто в лавах «Азову», Нацгвардії, на інших, там були і ДСНСники, які рятували життя людей. На жаль, окупанти прийшли і пневмозубилом це руйнують, бо вони хочуть знищити все, що має символ державності в Маріуполі. Це в центрі міста, це відбувається зараз і це наш символ, нашого супротиву, нашого болю, нашого жалю, який, на жаль, відбувся в 2014-му році в Маріуполі.

- Чи ведеться якась робота з комунікації з міжнародними організаціями, аби завізувати те, як нищать культурні пам’ятки в Маріуполі зараз?

Ми надсилали багато листів, але ми розуміємо, що Маріуполь сьогодні це зафронтове місто. 120 км від підконтрольної частини, тому вони (організації – ред.) не дуже сьогодні хочуть їхати навіть в Запоріжжя, щоб поспілкуватися на цю тему, а щоб їхати далі, про це взагалі мови немає. Ми розуміємо це. Ми чекаємо найближчим часом, що наші хлопці зроблять все, щоб деблокувати, звільнити Маріуполь і потім ми все будемо відновлювати, все що зруйнувала рф.

рф сьогодні запам’яталася руйнуваннями, вбивствами, мародерством, брехнею та знущанням над людьми.

- Скільки людей перебувають в ув’язненні у Маріуполі? В яких умовах вони утримуються, чи слідкують за цим такі організації як «Червоний хрест» до прикладу?

Наших військовополонених, на жаль, дуже багато в тих тюрмах, які вони створили навколо Маріуполя. Хочу зазначити, що більше 10 тисяч сьогодні знаходяться в тюрмах і також багато серед них військових і вони хочуть на наше свято День незалежності зробити свій шабаш.

Треба розуміти, що так, людей дуже багато. На прикладі Оленівської колонії – там, де мають утримувати 900 осіб, вони тримають 3000 осіб. Які це умови? Це не умови! Вони по черзі сплять: хтось сидячи спить, а хтось по двоє спить – тут немає нічого людського у цих покидьків, які як знущалися так і знущаються, на жаль, над нашими людьми, які сьогодні потрапили туди. Там є і військові, і цивільні. Волонтери, які їхали у бік Маріуполя, наприклад, везли тушковане м’ясо, де було написано «Разом до перемоги» українською – за це вони заарештували хлопця, який віз це тушковане м’ясо. Він прочитав, що там українською написані такі слова і все, це вже до в’язниці треба їхати. На жаль, люди для них ніщо: як з боку росії, вони бачать у цих воїнах м’ясо; так і в наших людях вони не бачать нічого людського. У них немає нічого людського.