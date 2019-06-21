Мер Дніпра заявив, що Зеленський зайнявся аеропортом для міста

"Тільки що подзвонили з АП. Від Володимира Олександровича і за його дорученням. Там уже знають про звернення депутатів міськради стосовно аеропорту. І вже впритул ним займаються. Скоро будуть хороші новини", - написав мер.

Перед цим, 19 червня, депутати Дніпровської міськради звернулися до Президента України Володимиру Зеленському з проханням виділити на реконструкцію існуючого аеропорту або будівництво нової злітно-посадкової смуги 2,7 млрд грн.

"Просимо вас посприяти здійсненню фінансування з державного бюджету реконструкції діючої або будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро", - сказано в документі.

А 20 червня на брифінгу Філатов заявив: "Сподіваюся, найближчим часом нас чекають досить проривні новини по аеропорту, наберемося терпіння і будемо тримати кулаки".

Нагадаємо, що глибокий знос злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро" і його іншої інфраструктури привів фактично до повного припинення виконання внутрішніх і зовнішніх рейсів. А це, у свою чергу, стримує розвиток регіону, знижує ділову та інвестиційну активність. Раніше городяни зверталися до попереднього президента України Петра Порошенка з петицією за змістом аналогічної згаданого звернення міськради. Однак, незважаючи на задеклароване увагу влади до проблеми, думка громади не було враховано.

Активно лобіювався в 2 рази дорожчий проект створення "з нуля" аеропорту між Дніпром і сусіднім Запоріжжям, для чого потрібно було б мінімум в 2,5 рази більше часу, ніж потрібно для реконструкції діючого міського аеропорту. В результаті, в ході минулих президентських виборів громада регіону дала оцінку президентським обіцянкам Порошенка: за нього проголосували лише близько 8% в першому турі, і 10,8% у другому.

У даний час ситуація виглядає для обнадійливо для жителів регіону. На проведеному в минулу середу засіданні Кабінету міністрів України за подання Міністерства інфраструктури було прийнято рішення про виділення 200 млн грн на проектні роботи по реконструкції злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро".

"Ми будемо докладати зусиль для реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро", - повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Це фактично дає старт державного фінансування приведення в порядок злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро", яка є стратегічним для країни об'єктом цивільно-військового призначення. І автоматично означає, що приватну частину інвестиційної програми (будівництво нового термінального комплексу дніпровського аеропорту) бере на себе група DCH Олександра Ярославського, раніше успішно реалізувала такий же проект в Харкові в рамках підготовки міста до Євро-2012. Ярославський особисто підтвердив готовність вкласти в будівництво нового аеропорту в Дніпрі близько $ 60-70 млн. Проведення робіт з благоустрою прилеглої території та під'їзних шляхів забезпечить міська влада, глава якої Борис Філатов послідовно відстоював саме реконструкцію діючого аеропорту як більш ефективний економічно і відповідний очікування городян варіант створення нових "повітряних воріт".

На думку експертів Airport Consulting Vienna, проект реконструкції Міжнародного аеропорту "Дніпро" може бути реалізований за 2 роки. Таким чином, вже максимум у 2021 році городяни зможуть переконатися в тому, наскільки відповідально ставиться до виконання своїх зобов'язань вище керівництво країни - Президент України і прем'єр-міністр, місцева влада та український бізнес.