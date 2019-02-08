Мер Дніпра Філатов висловився проти будівництва аеропорту в смт Солоне

"Ідея аеропорту за містом в смт Солоне - мені не подобається ... Не розумію ідеї будівництва аеропорту в чистому полі, як це озвучив Володимир Омелян, тим більше за два роки. Олександр Ярославський запропонував інвестиції в аеропорт Дніпра, і це більш здоровий варіант, як на мене. Я його не лобіюю, але аеропорт в Харкові хороший", - сказав Філатов в інтерв'ю ЗМІ.

Відповідаючи на запитання про можливі терміни початку проекту створення нового аеропорту, мер Дніпра спрогнозував його старт не раніше кінця весни цього року: "Перейдуть до обговорення не раніше квітня, коли починається освоєння бюджетів. Кабмін вирішить, куди вкладати гроші на розробку проекту - в новий аеропорт або в міський ... Поки аеропорт відсунутий з пріоритетів центральної влади - всі кинулися на вибори", - зазначив градоначальник Дніпра.

І сказав: "Якщо Омелян або Гройсман ухвалять рішення будувати аеропорт Дніпра на Місяці - не зможу протидіяти. Головне, щоб побудували".

Як відомо, гнітючий стан аеропорту "Дніпро", який не може приймати сучасні літаки, змусив городян, практично відрізаних від міжнародного авіасполучення, звернутися з петицією до Президента України з проханням реконструювати злітно-посадкову смугу аеропорту, що знаходиться в сфері інтересів держави. Після цього Петро Порошенко заявив про виділення в 2019 р з Держбюджету 200 млн грн на проектування і будівництво аеропорту в Дніпрі і доручив Кабміну знайти кошти, яких бракує.

Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, в рамках своєї інвестиційної програми з підготовки Харкова до Євро-2012 вже побудував в "першій столиці" сучасний аеропорт. А недавно висловив готовність повторити успіх в Дніпрі в такому ж форматі приватно-державного партнерства: приватний інвестор будує аеровокзальний комплекс, а держава - аеродром, як стратегічний для оборонних потреб об'єкт. Назвавши необхідною умовою своєї участі в проекті повноцінне фінансування його державної компоненти. Як тільки перша гривня від держави прийде, відразу ввійде в землю перша лопата", - наголосив журналістам Ярославський, зазначивши, що будівництво нового аеровокзального комплексу в Дніпрі силами DCH триватиме 2-2,5 роки і обійдеться йому в 70 млн дол.

В даний час група іменитих австрійських експертів Airport Consulting Vienna спільно з командою Міжнародного аеропорту "Харків" на замовлення Олександра Ярославського вивчає можливість будівництва в Дніпрі нового аеропорту. Як також повідомлялося раніше, рішення провести фахову експертизу стало результатом обговорення цього питання мером міста Борисом Філатовим і Ярославським, який виділив на ці цілі 3 млн грн. Результати роботи фахівців очікуються в кінці березня 2019 р.

Міжнародний аеропорт "Харків", побудований групою DCH Олександра Ярославського, в 2018 р досяг рекордних показників пасажиропотоку - 962 тис. осіб і відкрив 12 нових регулярних рейсів в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139.